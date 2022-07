VIDEO Y FOTOS | Divulgan violento arresto de un hombre en EEUU tras una infracción de tráfico

El violento arresto de un hombre afroamericano en EE.UU. tras una infracción de tráfico en el estado de Tennesse ha llevado a las fuerzas del orden a abrir una investigación interna y a suspender de momento a un agente.

El video difundido este sábado por medios estadounidenses, facilitado por la novia del joven, muestra cómo tres agentes se introducen corriendo en su casa y utilizan para detenerlo una macana y una pistola eléctrica táser, mientras la chica les grita que no está armado y que dejen de golpearlo.

El arrestado, Brandon Calloway, de 25 años, circulaba a 32 millas por hora (unos 52 km/h) en una zona donde solo se podía ir a 20 (32) y no se paró ante una señal de pare.

Un auto policial lo siguió hasta que se metió en un camino. Según la versión de los agentes, publicada por la cadena CNN, Calloway salió del asiento del conductor y se fue corriendo hacia su casa mientras se metía la mano en los bolsillos.

El agente le dijo que parara y cuando se negó procedieron a su arresto dentro de su casa.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 16 de julio en el pueblo de Oakland y el abogado del hombre apuntó que su cliente sufrió heridas en al menos dos partes de su cabeza, por las que le tuvieron que poner puntos, así como golpes en otras zonas del cuerpo.

La policía abrió una investigación interna y, según la CNN, uno de los tres agentes que participaron en ese arresto ha sido suspendido temporalmente.

⚠️ GRAPHIC VIDEO ⚠️

Oakland (TN) Police left 25-yo Brandon Calloway beaten & bloody, brutalizing him all for allegedly failing to stop at a stop sign and then running into his home. WHY did police have to escalate this situation w/ excessive force that could have turned deadly!? pic.twitter.com/JvSlAco6AD

— Ben Crump (@AttorneyCrump) July 21, 2022