VIDEO| Veterinario se niega a atender perro porque nadie le pagará

Roberto Donisio, un usuario de Facebook, grabó el momento en que solicitó ayuda para un perro callejero enfermo, pero no quisieron atender al can porque el hombre no portaba dinero para pagar la consulta.

El sujeto insistió que el perro se encontraba en estado crítico y necesitaba atención urgente, pero el veterinario dijo que no podría trabajar de gratis.

“yo te voy a pagar después”, dijo Dionisio al veterinario. “Abajo tienes otra veterinaria, si quieres anda para allá”, insistió el profesional de la salud animal.

El video fue publicado en Facebook e inmediatamente se volvió viral. Hasta la fecha cuenta con más de 564,102 reproducciones.

La reacción del veterinario indignó a la población protectora de animales y a los amantes de las mascotas.

Este hecho sucedió en la distrito de San Martín de Porres de Perú.