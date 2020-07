VIDEO | Tren se descarrila en Arizona y causa un aparatoso incendio

El descarrilamiento de un tren de mercancías sobre un puente en el estado de Arizona, en Estados Unidos, desató este miércoles un impresionante incendio, aunque no se informó de inmediato de que hubiera ocasionado víctimas mortales o heridos.

Medios locales difundieron imágenes de los vagones atascados sobre la estructura metálica que atraviesa el lago Tempe Tow, cercano a la ciudad de Phoenix (capital de Arizona), de los que se desprendían gruesas columnas de humo.

Varios de los vagones alcanzaron a quebrar el puente y caer sobre unas vías menores que pasan por debajo, sin que las llamas se extendieran.

El fuego sí se propagó rápidamente casi hasta la mitad del puente, aunque no abarcó la totalidad del extenso ferrocarril.

A train derailment in Tempe, Arizona, left a huge fire burning on a bridge over Tempe Town Lake. pic.twitter.com/wfeAoScZiN

Una persona fue atendida por la inhalación de humo, pero ninguno de los tripulantes del convoy resultó herido, según la información dada a conocer por la compañía Union Pacific.

La Policía de Tempe informó en su cuenta oficial de Twitter de un “gran incendio sobre el lago Tempe Town”, que obligó a movilizar personal de ese departamento, así como del de Bomberos.

A train derailed and caught fire on a bridge in Tempe, Arizona Wednesday morning.

A spokesperson for Union Pacific said there were no injuries reported among the crew. The train was moving mixed freight. pic.twitter.com/5xOEsAk2f2

