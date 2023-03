VIDEO | Tren con sustancias tóxicas se descarriló en Estados Unidos

Un tren cargado con materiales peligrosos se descarriló cuando cruzaba el condado de Mohave, en el estado de Arizona, en Estados Unidos.

Este incidente ocurrió semanas después de que un tren se saliera de la vía en Ohio y liberara sustancias químicas altamente peligrosas para la población.

El condado de Mohave comunicó que el tren se descarriló la noche de este miércoles 15 en la ciudad de Topcock, cerca de los estados de California y Nevada.

Según información del periódico The New York Times, no se han notificado ningún derrame o fuga.

Este descarrilamiento se produce también una semana después de que otro tren se saliera de las vías en la zona rural de Virginia, dejando a tres miembros de la tripulación heridos y derramando combustible diésel en un río cercano.