VIDEO | Novia intenta contraer Covid antes de su boda para no arruinar la ceremonia

La particular historia de una novia australiana que intenta contraer Covid antes de su ceremonia, ha dado la vuelta al mundo por medio de un video que ella misma subió a su cuenta de Tik Tok.

La chica tiene planeado celebrar su boda dentro de seis semanas y de manera casi desesperada intenta contagiarse del virus para evitar que se arruine la celebración, así lo detallaron portales internacionales.

Su cuenta de Tik Tok es @maddysmart31, y en el video que publicó a su red social relata todas las medidas que está tomando para contagiarse.

“POV (punto de vista) tu boda es en seis semanas y todavía no has tenido COVID“, se lee en una descripción del video colgado el domingo en TikTok.

El pequeño video que solo dura 15 segundos ya tiene más de 120,000 reproducciones y para este día ya no aparece disponible en dicha plataforma, debido a que la joven puso privada su cuenta.

Sin embargo, algunas personas aún tienen acceso a dicha grabación, por lo tanto se ha filtrado en otras páginas web. En las imágenes se puede apreciar a la australiana en una discoteca de Melbourne, Victoria, abrazando a diferentes hombres y mujeres e incluso bebe de otros vasos, todo para contagiarse del virus.

La polémica ha causado diferentes tipos de reacciones por los cibernautas y muchos profesionales de la salud la tildan de irresponsable.

“Qué asco ser profesional de la salud y tener que ver esto”, se leía uno de los comentarios al video según el New York Post.

El país registra más de 1.3 millones de casos de coronavirus desde el inicio de la pandemia.

En el caso de Victoria, una de las demarcaciones más impactadas por diagnósticos positivos de coronavirus, hasta ayer se habían reportado 161,065 positivos; de esos, 34,808 fueron reportados el lunes, reporta El Diario de New York.

Is this bride to be in Australia 🇦🇺 is she smart or stupid trying to get Covid before her wedding date pic.twitter.com/JfE2hHm4Ti

— 13 Heroes 🇺🇸lets go Brandon 🇺🇸Text Trump 22088 (@13Heroes) January 11, 2022