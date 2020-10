VIDEO| Mujer obliga a su novio a casarse en el trabajo

Una joven llegó vestida de novia y acompañada de un pastor al lugar de trabajo de su pareja para obligarlo a que se casaran en ese mismo momento o de lo contrario armar un escándalo y romper de inmediato la relación.

Todo inició hace unos dos años cuando el sujeto entregó un anillo de compromiso a su novia pero desde entonces no se concretó la boda y ella decidió tomar medidas extremas.

“Nos casamos ahora o se acabó todo”, lo amenazó en la tienda Target, donde él trabaja como dependiente.

La joven llegó a la tienda cuando él acomodaba disfraces para la celebración de día de las brujas, una de las festividades más grandes de Estados Unidos.

La mujer llegó acompañada de un pastor y vestida de novia. Una de sus amigas cargaba un gran ramo de flores.

“Sí, nos vamos a casar ahora mismo o me voy, me voy. Terminamos si no te casas conmigo en este segundo”, se escucha a la novia decir en un video compartido en TikTok.

Varios asistentes a la tienda presenciaron la escena en una sucursal de Las Vegas y algunos aplaudieron la actitud de la chica. Los protagonistas no han sido identificados y tampoco se sabe si la novia logró su cometido.