VIDEO| Mujer discute con hombre invisible en un restaurante

Clientes de un restaurante en la Ciudad de México captaron a una mujer que discutía con un “hombre invisible” y lo calificada de inútil.

La mujer se encontraba sola en una de las mesas del establecimiento, cuando comenzó a gritar y discutir con una persona imaginaria.

“Yo no soy la misma tonta, a la que vas a estar pegándole, no, a mi no me vuelves a buscar”, decía la mujer.

Se desconoce si la mujer sufre de alguna enfermedad mental.