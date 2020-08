Video muestra a policías arrestando y esposando a niño de 8 años

Un video de un menor de 8 años siendo esposado por policías en Cayo Hueso, Florida, se viralizó en las últimas horas tras ser filtrado por los medios estadounidenses.

El material fue grabado en 2018 pero se dio a conocer recientemente. A pesar de ello, fueron los detalles detrás del arresto del niño lo que ha causado revuelo en Estados Unidos.

Según un informe de la policía al que tuvo acceso el sitio de noticias TMZ, el niño amenazó y golpeó a su maestra, diciéndole “mi mamá te va a golpear el trasero”.

Al respecto de este incidente, el abogado de derechos civiles Ben Crump dijo en sus redes sociales que “la policía usó tácticas de ‘miedo’ con un niño con necesidades especiales”, ya que “pensaron que era apropiado esposarlo y transportarlo a una prisión de adultos para procesarlo”.

Unbelievable!! @KWPOLICE used “scared straight” tactics on 8yo boy with special needs. He's 3.5 ft tall and 64 lbs, but they thought it was appropriate to handcuff and transport him to an adult prison for processing!! He was so small the cuffs fell off his wrists! pic.twitter.com/iSTlXdKas6

— Ben Crump (@AttorneyCrump) August 10, 2020