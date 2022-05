VIDEO | “Mami, no siento las piernas”: niña herida durante tiroteo en Virginia

Mientras en la escuela primaria Robb Elementary School, ubicada en Uvalde, Texas, ocurría una matanza que dejó como saldo 19 niños y dos maestras asesinadas, en Woodbridge, Virginia, un nuevo tiroteo ocurría en plena vía pública.

El enfrentamiento ocurrió mientras un grupo de cinco niños jugaba en la acera.

Una cámara de seguridad del barrio grabó la atroz escena. En las imágenes se puede ver cómo desde un carro en movimiento disparan contra otro auto que se encontraba estacionado.

Sin embargo, las balas alcanzaron a una de las niñas que se encontraba jugando en el lugar.

Tres de los niños huyen despavoridos buscando refugio, mientras que una de las menores se queda en shock al lado de la ahora niña herida.

“Mammy, I can’t feel my legs, I can’t feel my legs (mami, no puedo sentir mis piernas, no puedo sentir mis piernas)”, grita la pequeña.

De acuerdo con medios locales, la niña de nueves años aún se encuentra en estado crítico.

Además, se conoce de manera extraoficial que el altercado fue por una riña entre pandillas de la zona.

Video: Tomado de la cuenta de @ObserverNR