VIDEO | Madre vapulea a profesora por haberle dicho burra a su hija

Una madre de familia ingresó a una escuela para golpear a una de las maestras de su hija por haberle dicho burra durante una clase. El hecho ocurrió en el instituto República de Italia Nº 74 de la ciudad de Lanús, en Argentina.

La madre, luego de cometer la agresión fue detenida y la docente llevada a un hospital para su revisión.

Según los medios locales Radio Mitre y El Diario Sur, el percance ocurrió el pasado jueves 4 de agosto, en Remedios de Escalada. La mujer entró al recinto y empezó a golpear a la maestra.

El padre de la niña, de siete años de edad, contó a la emisora radial que habían tenido varios problemas previos al hecho con la misma maestra.

Según la versión del hombre, el miércoles anterior al percance, la docente hizo pasar al pizarrón a la menor y como no se sabía la respuesta le empezó a decir burra frente a todo el salón.

“No es la primera vez que pasa; mi señora ya vino a hablar muchas veces, pero nunca dejaron por escrito lo que pasaba con mi hija y con varios chicos del salón”, expresó ante los medios el hombre.

La madre de la menor incluso había intentado hablar con la directora del instituto pero el problema persistía.

Luego de haber sido presuntamente insultada por la maestra, la niña llegó a la casa con el cuaderno “todo roto”, ya que la menor con su impotencia decidió romperlo y no llorar frente a sus compañeritos.

Otras madres del mismo colegio denunciaron vía Facebook que la maestra le hacía bullying a la niña y que no tenía buenos tratos con otros estudiantes, pero las autoridades afirmaron no que no contaban con ninguna queja en contra de la docente.