VIDEO | Joven fue asaltada y abusada sexualmente en plena calle

Un hecho lamentable ocurrió cuando una joven fue asaltada y abusada sexualmente mientras caminaba sobre la Bugambilias de la colonia Jacarandas, en San Luis Potosí, en México.

El incidente se viralizó en las redes sociales debido a que la joven, identificada como María, denunció públicamente la agresión sexual y el robo de sus pertenencias que sufrió la noche del jueves 5 de octubre.

En la denuncia la joven narró que “aproximadamente a las 8:00 de la noche, iba caminando cuando unos sujetos, a bordo de una motocicleta, detuvieron su marcha y la interceptaron. Uno de ellos se bajó de la unidad y la amenazó con una pistola, luego la despojó de sus audífonos y su teléfono celular.

Además, la víctima contó que el agresor le dijo “que se le antojaba”, entonces el asaltante la obligó a besarlo y comenzó a realizarle tocamientos en sus partes íntimas.

“Bésame o te mato y me obligó a besarlo. Posteriormente, me dijo que quería quitarme mi licra, me metió sus asquerosos dedos, causándome lesiones”, escribió la víctima en la publicación de su denuncia.