VIDEO | Impactante momento en que un león mutila el dedo de su cuidador en zoológico

Los visitantes de un zoológico en Jamaica captaron en video el impactante momento en que un león le arrancó un dedo a un cuidador mientras este mostraba sus supuestas habilidades con el animal ante el público.

Ante este hecho, los espectadores dicen que no le brindaron ayuda porque pensaron que era parte del acto del hombre.

En el video se observa cuando el sujeto empieza a meter una mano en la malla de la jaula del felino, que empezó a rugir de forma feroz.

Como si estuviera acostumbrado a ese comportamiento, el hombre vuelve a meter varias veces el puño en la boca del animal y lo saca con rapidez.

Sin embargo, en un descuido, el animal salvaje muerte con fuerza la extremidad del cuidador, quien empieza a forcejear para tratar de liberarse.

“Cuando sucedió pensé que era una broma. No pensé que fuera grave. No me di cuenta de la seriedad de esto porque es su trabajo montar un espectáculo”, dijo una testigo a un periódico local, explicando porque nadie lo ayudó.

El cuidador pudo liberarse del león que le arrancó un dedo. “Toda la piel y la primera articulación de la falange habían desaparecido”, sostuvo la mujer.

Asimismo, añadió que todo el mundo entró en pánico, mientras el hombre “se levantó y caminó hacia un vehículo antes de abandonar las instalaciones”.

Por su parte, el Jamaica Zoo Attractions informó que la persona herida era un contratista del recinto animal.

Además, agregó que lo que se observó en el video “no representa los procedimientos y políticas de seguridad que deben cumplirse en todo momento en el zoológico de Jamaica”.

“Es un evento desafortunado que nunca debería haber sucedido y nosotros, la familia del zoológico de Jamaica, estamos haciendo todo lo posible para ayudar al trabajador a seguir adelante. Esperamos que continúe apoyando al zoológico de Jamaica. Siempre hemos sido y seguiremos siendo un lugar seguro para que usted y su familia nos visiten”, detalló el comunicado.