VIDEO | Hombre acuchilló a sangre fría a su esposa frente a su hijo de 8 años

Marilyn Martínez González fue vilmente asesinada por su esposo frente a su pequeño hijo dentro de la casa que habitaban.

Los hechos ocurrieron en el distrito de San Borja, en Perú.

La joven de a penas 29 años, fue brutalmente asesinada por Alexander Israel Pinedo Barrón, quien era sumamente celoso con ella e intentaba controlar desde su forma de vestir, lo que hacía y con quien se relacionaba, indicaron familiares de la víctima.

En medio de la conflictiva relación, Marilyn empezó a compartir en la red social Tiktok su relación, supuestamente obligada por su esposo, con el objetivo de “marcar su territorio”.

Fue la tarde del pasado 16 de enero cuando los vecinos de la pareja alertaron a la policía luego de escuchar fuertes gritos de auxilio.

Cuando las autoridades llegaron al lugar, encontraron en el pasillo a un menor de edad, quien había escapado de milagro de aquella terrorífica escena. También, hallaron el cuerpo de Marilyn en un cuarto.

El cadáver de Marilyn tenía al menos 30 puñaladas.

Escalofriantes declaraciones del feminicida

Israel Pinedo detalló a la policía como asesinó salvajemente a su esposa con un cuchillo de cocina.

Posteriormente, el hombre intentó quitarle la vida a su hijo pero afortunadamente este logró escapar. Además, según dijo a los oficiales, él también intentó suicidarse.

“Cuando la maté vi su hueso, vi toda la sangre que salía y entonces dije ‘acá me toca a mí’, pero soy tan cobarde que no me pude suicidar”, dijo Pinedo.

Anteriormente, la víctima había presentado una denuncia contra su esposo desde que tenía 17 años, en esa ocasión por agresiones físicas.

“Le propinó golpes en la cabeza, con puñetes en la entrepierna en presencia de su hijo de 1 año y 2 meses”, contó la familia de Marilyn Martínez Gonzales.

Esa era la quinta vez que el hombre la golpeaba, por lo que afirman, vivió todo su matrimonio lleno de violencia hasta que su cónyuge termino matándola.