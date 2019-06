VIDEO| Excongresista homofóbico es captado en bar gay de México

Aaron Schock, excongresista por el estado de Illinois, Estados Unidos, y quien es considerado como homofóbico fue captado en un bar gay de méxico, según transcendió en las redes sociales.

El exfuncionario público estuvo en el cargo entre 2009 y 2015 y siempre se caracterizó por su lucha a favor de los valores familiares y contra la comunidad LGBTI (Lesbianas, Gay, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales).

Schock renunció a su cargo en 2015 tras estar vinculado a actos de corrupción y evitó un proceso penal al comprometerse a realizar pagos de $100,000 hasta saldar el dinero hurtado.

Ah heck, just watch the video of Aaron Schock in the Mexico City gay bar. (PS: Great taste, Aaron!) pic.twitter.com/JpEIEAPpUI

— 🇺🇸🌊 Kal-El of Krypton 🏳️‍🌈🌽 (@MadeOnKrypton) June 27, 2019