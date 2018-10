VIDEO | Empleado de un banco pidió sexo a una mujer a cambio de aprobarle un crédito

Muchos tienen que pasar por procesos rigurosos para que una institución bancaria otorgue un préstamo, pero un empleado de un banco intentó sacar ventaja de la necesidad de una mujer y pidió tener relaciones sexuales a cambio del dinero. La respuesta no fue la esperada.

Una mujer golpeó sin piedad al supuesto empleado de un banco que presuntamente le hizo una propuesta indecente.

El video fue difundido por Asian News International (ANI), y fue grabado en la India, muestra como la indignada mujer, armada de un garrote, lo golpea.

El hecho sucedió en el estado de Karnataka, en la ciudad de Davengere en donde una mujer acudió a un banco para solicitar un préstamo. Estaba pasando apuros económicos y el dinero que tenía no le alcanzaba. El gerente del lugar mencionó que sí se lo daría, a cambio de que ella tuviera relaciones sexuales con él. Las consecuencias de su propuesta fueron difundidas a través de Youtube.

Luego de escucharlo, ella comenzó a golpearlo y tuvieron que separarla del lugar. Sin embargo, ella esperó a que él saliera del lugar para darle una paliza. Tomó un garrote y cuando el hombre finalizó el periodo de trabajo en el banco, ella le propinó una paliza que se hizo viral.

En las imágenes se puede ver como ella toma un garrote y lo amenaza. Él ve a todos lados e intenta escapar, pero la mujer, vestida con un sari, no lo permite. Finalmente él le quita el contundente objeto, pero eso no impide que ella descargue su indignación por la ofensiva propuesta de sexo a cambio de un préstamo económico. Cuando él le quita el garrote, ella lo agrede a patadas, cachetadas y hasta con su sandalia.

#WATCH Woman in Karnataka's Davanagere thrashes a bank manager for allegedly asking sexual favours to approve her loan (15 October) pic.twitter.com/IiiKbiEgZ9

