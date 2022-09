VIDEO | El inquietante esfuerzo por sacar una serpiente del oído de una mujer            

Las imágenes de un supuesto cirujano tratando de extraer una serpiente del oído de una mujer se volvieron virales en internet en los últimos días.

Según la información del caso, el hecho habría ocurrido en la India.

El video se volvió viral y alcanzó más de 125 mil visitas, sin embargo, fue un motivo de polémica.

Entre la impresión del hecho y el asco por el mismo, algunos espectadores se dedicaron a dudar sobre la veracidad de ello, ya que en la actualidad muchas veces la tecnología supera los límites para hacerse notar en la web y las fake news están a la orden del día.

En las imágenes que circulan en la red se observa el supuesto momento en que un “cirujano” trata de sacar una serpiente viva que invadió el oído de una mujer, según el medio The New York Post.

“La serpiente se metió en el oído” dice el texto de la foto del extraño video que fue publicado el pasado 1 de septiembre por una persona llamada Chandan Singh, de la India.

Sin embargo, no se tiene claro dónde, cuándo, o cómo ocurrió el evento, informó el medio Economic Times.

En el video que dura un par de minutos, se observa al animal negro con amarillo que asoma su cabeza desde adentro de la oreja de la mujer.

A pesar de utilizar diferentes instrumentos médicos, el “profesional” no logra sacar al reptil de su lugar.

Al video finaliza sin revelar si la operación fue exitosa o no, sin embargo, los espectadores quedaron tan conmocionados como horrorizados indicó The New York Post.

A pesar de las dudas sobre la veracidad del hecho, no sería la primera vez que un animal se introduce en el canal auditivo de una persona.

¿Qué opinas tú sobre este suceso? ¿Crees que es real o un simple montaje?