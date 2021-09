VIDEO| Captan supuesta posesión demoniaca en pleno hospital

Un video en el que se observa el momento exacto de una supuesta posesión demoniaca en un hospital se ha hecho viral y ha atemorizado a muchos usuarios de redes sociales.

En el video se observa una camilla con una mujer recostada con varias personas alrededor de ella, mientras suelta gritos espeluznantes de ayuda.

Sin embargo, lo extraño no es eso, sino cómo le va cambiando la voz tornándose espeluznante mientras suelta algunas risas demoniacas.

“Déjame morir mamá, deja que me muera por favor, déjame, me está llevando con él, ya no puedo, ya no puedo más, déjame ir por favor”, son las palabras que dice la mujer mientras está recostada en la camilla.

El video ha circulado en redes sociales pero no se ha aclarado el lugar donde ocurrieron los hechos.