VIDEO | Captan a grupo de adolescentes asesinando a anciano con un cono de tránsito

Un grupo de siete adolescentes asesinó a golpes a un anciano de 73 años con un cono para tránsito. El brutal ataque ocurrió en Filadelfia, Estados Unidos el pasado 24 de junio, pero se viralizó en redes sociales luego que la policía local difundiera las imágenes del hecho para poder detener a los asesinos.

De acuerdo a las imágenes captadas por unas cámaras de videovigilancia de la zona James Lambert, el abuelo atacado, fue interceptado por los siete chicos, quienes con un cono para tránsito lo golpean en repetidas ocasiones.

La víctima fue internada, pero murió al día siguiente a causa de las heridas provocadas.

La familia de Lambert aún se encuentra conmocionada por el crimen. Tania Stephens, de 63 años de edad, sobrina de la víctima, declaró al The New York Post que “estoy enferma del estómago por esto. No podemos dejar de llorar. ¿Quién es capaz de hacer algo así? Cualquiera normal no golpea y mata a un anciano que camina por la calle. Simmie no se lo merecía”.

La grabación del terrible suceso fue publicado el pasado viernes por el Departamento de Policía de Filadelfia. Allí se puede observar cómo Lambert trata de alejarse de los adolescentes mientras estos lo persiguen en la calle y por los impactos con el cono cae al suelo. Éste intenta levantarse y huir, pero lo vuelven a derribar. Todo esto, entre risas de los jóvenes.

Por el momento las autoridades aseguran que no hay detenidos. El Departamento de Policía de Filadelfia ofrece una recompensa de $20,000 por información que pueda llevar a dar con el paradero de los adolescentes.

WATCH: 7 teens beat & killed a 72 year old man on Cecil B. Moore Ave two weeks ago this morning. 3 girls & 4 boys, used a traffic cone as a weapon. The man fell, hit his head & @phillypolice say he died the day after the 2:38 am attack on June 24th 1/2 ⁦@FOX29philly⁩ pic.twitter.com/4vmfGqOpp5

— Steve Keeley (@KeeleyFox29) July 8, 2022