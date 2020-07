VIDEO | Arrestan a hombre por golpear a bebé y mandarlo sangrando al hospital

Un hombre identificado como Anthony González fue arrestado supuestamente por golpear a un bebé que estaba en su cochecito en el Alto Manhattan, consigna este sábado una publicación de El Diario.

Tras la golpiza el bebé quedó sangrando con una herida que necesitó sutura cerca del ojo derecho.

De acuerdo con el comisionado de NYPD, Dermot Shea, el bebé iba dentro de su cochecito con su niñera cerca de la intersección de la calle 110 y Morningside Drive, el miércoles alrededor de las 9:35 de la mañana, cuando el asaltante llegó y lo golpeó en la cara usando un objeto desconocido. Y luego huyó.

El hombre enfrentará cargos por el delito de agresión y posesión de un arma, detalló la Policía de la localidad.

El infante fue llevado al hospital y recibió seis puntos de sutura por una laceración sobre su ceja derecha.

NYC: Help us find the man that slashed the face of a 2-year-old child.

He was last seen heading west from 110th St & Morningside Drive in Manhattan. Anyone with info, please call / DM @NYPDTips at 800-577-TIPS. pic.twitter.com/cp4e3CuOXS

— Commissioner Shea (@NYPDShea) July 2, 2020