VIDEO | Al menos cinco muertos en accidente de avioneta en Louisiana

Al menos cinco personas perdieron la vida al estrellarse una avioneta cerca de una oficina de correos en el sur de Louisiana, detallaron este sábado las autoridades.

La nave era un avión de ocho pasajeros y había un sobreviviente además de las cinco muertos. Tres personas en el suelo fueron transportadas al hospital.

Los fallecidos fueron identificados como el piloto Ian E. Biggs, de 51 años; Robert Vaughn Crisp II, de 59 años; Carley Ann McCord, de 30 años; Gretchen D. Vincent, de 51 años y Michael Walker Vincent, de 15, según Telemundo.

.

Mientras que Stephen Wade Berzas , de 37 años, sobrevivió el accidente y se encuentra hospitalizado en condición crítica.

Las fotos del área donde se estrelló el avión muestran un automóvil ennegrecido, así como ramas de árboles dispersos en el estacionamiento de una oficina de correos. Los restos humeantes del avión descansaban en un campo cerca de la oficina de correos.

BREAKING: A small plane has crash landed in Lafayette, Louisiana, 2.3 miles from the airport. There are several fatalities. 2 people were transported from the scene with serious burns.

The plane landed in a post office parking lot & skidded into a field, after crashing into a car pic.twitter.com/KoQxc6Dxe4

— David Begnaud (@DavidBegnaud) December 28, 2019