VIDEO | “¡Agárrenlo, por favor!”: Mujer tras ser apuñalada por su hijo

Una mujer identificada como Katia Rodríguez Bejarano utilizó las redes sociales para denunciar a su propio hijo, de 19 años de edad, por intentar asesinarla el pasado 15 de febrero afuera de su casa en Guadalajara, México.

Bejarano es una abogada y agente de bienes raíces, quien enfatizó sentir temor por su vida, ya que el joven podría quedar en libertad, pues la defensa legal es pagada por su padre, a quien Bejarano señala como deudor de pensión alimenticia.

Katia contó a través de sus redes sociales que durante 25 minutos su hijo intento matarla, la apuñaló y golpeó su cabeza contra el pavimento, posteriormente intentó asfixiarla.

En uno de los clip publicado por ella en sus redes, se observa el momento en que ella esta tirada sobre el pavimento mientras grita agónicamente: “¡Agárrenlo, por favor!”, mientras su hijo está a unos metros de ella.

Asimismo, Katia solicitó protección, ya que teme por su vida y la de sus allegados:

“Exijo protección para mi, mis hijos, mi ex Edgar y todos los testigos en mi carpeta de investigación, mi vida y la de todos está en peligro inminente. Mi ex marido César G. tiene poder económico y los abogados Xaman Mc Gregor, así como amistades de mi hijo me están amenazando”, publicó la víctima en su cuenta de Twitter.

Katia relató que su expareja la golpeaba, y cuando logró separarse de él, este se llevó a su hijo como represalia.

Ella afirma que durante ese tiempo que su hijo estuvo con el padre, se hizo adicto a las drogas, además le contaba cosas para ponerlo en contra de su madre.

Actualmente el joven está vinculado a proceso “por su probable responsabilidad en el delito de feminicidio en grado de tentativa en perjuicio de su progenitora” dijo la Fiscalía del Estado de Jalisco en un comunicado de prensa.

Video: cortesía