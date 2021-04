VIDEO| Adolescente le cuenta a su familia que fue violada y estos la golpean

El hecho acabó en humillación. Ser violada por un vecino, atreverse a contarlo para denunciar la agresión sexual y que la respuesta de su familia sea pasearla por el pueblo junto a su presunto agresor para humillarla. Esa es la terrible historia que le ha ocurrido a una joven de 16 años en un pueblo de la India.

En unos vídeos difundidos por las redes sociales, y de los que se hizo eco la cadena de televisión india NDTV, se puede ver a la joven atada, siendo paseada junto al presunto agresor, mientras el pueblo canta consignas.

En un ejercicio de completa humillación a la víctima, además de pasear públicamente a la joven, su familia aparentemente la pegó antes de salir de la casa. De la misma forma, el vecino y presunto violador también fue apaleado por la familia.

Según NDTV, los hechos ocurrieron a finales de marzo en una aldea perteneciente al distrito Alirajpur, en el estado de India Central de Madhya Pradesh.

“Cuando vi que le hacían eso, se me llenaron los ojos de lágrimas”, contó Tilak Ram Bhilela, un agricultor de la aldea que presenció la horripilante escena, a The New York Times.

Bhilela explicó que vio cómo la niña intentaba acercarse a él y a otras personas que observan lo ocurrido en busca de ayuda pero “nadie pudo decir una palabra, la turba estaba tan enfadada que nos habría matado”.

La fuente dijo al diario estadounidense que, además de pasear a la joven junto a su agresor, grabar vídeos con los móviles y reírse, hubo personas que incluso la escupieron a la cara.