Víctima relata cómo de forma bestial la violó líder de La Luz del Mundo

El líder religioso de la iglesia La Luz del Mundo, Naasón Joaquín García, fue sentenciado este miércoles en una corte de Los Ángeles, en Estados Unidos, a cumplir una condena de 16 años y 8 meses de prisión tras un acuerdo de culpabilidad con los fiscales en el que admitió haber abusado de tres menores de edad para evadir una potencial cadena perpetua.

Durante dicha audiencia en la que se conoció la sentencia, varias mujeres pidieron al juez de la Corte Superior del condado de Los Ángeles, Ronald Coen, que anulara el acuerdo de culpabilidad entre García, de 53 años, y la Oficina del Fiscal General, alegando que querían que el ´apóstol´ enfrente un juicio y encarcelamiento más extenso.

Una de las presuntas víctimas identificada como Jane Doe, dijo entre lágrimas “Fui violada y abusada día tras día”.

“Me violó una y otra vez. Eres una escoria humana. “¿Recuerdas cuánta sangre había y tú seguías incluso más salvaje? ¿Recuerdas que me dijiste de modo salvaje que dejara de gritar? Sangré por días y días después de eso. ¿Recuerdas cuándo me pediste que te trajera a mi hermana pequeña para que la pudieras violar también? Te dije que ella solo tenía 14 años. ¿Recuerdas lo que me dijiste? ¿Recuerdas que me dijiste que la debía traer lo más pronto posible?”, dijo llorando otra de las víctimas en la audiencia.

Asimismo, la mujer continuó interrogando al religioso.

“¿Recuerdas cuándo me ordenaste que tuviera sexo con uno de tus perros como regalo por tu cumpleaños 50? ¿Recuerdas que me dijiste que querías mucho que tu Husky me violara? Como si tu violación no fuera suficiente. ¿Recuerdas la noche en que violentamente me robaste mi virginidad? ¿Recuerdas cómo la groomer te trajo las sábanas blancas llenas de sangre y dijo ‘mire, mi señor, la señal de la inocencia de su sobrina’ y sonrió al decirme que era una ‘bendición de Dios’?”, dijo.

Además, la misma víctima indicó que García la obligó a participar en orgías, incluso con niños pequeños, entre otras atrocidades sexuales.

Abuso de poder

Durante el juicio, se leyó una declaración en nombre de otra víctima identificada como Jane Doe 1, quien expresó que García abusó de su poder para “aprovecharse de mí sexualmente”.

Añadió en su declaración que en un mensaje posterior en nombre de los líderes de la iglesia indicó que se había abusado de los derechos de García en la corte y que aceptó el acuerdo de culpabilidad de mala gana porque creía que no iba a recibir un juicio justo.

Expresó también que la única esperanza de las víctimas era un sistema judicial justo en Estados Unidos, que dijo que “nos ha fallado”.

“Me quitó la fe. Me quitó el propósito”, dijo otra de las supuestas víctimas identificada como Jane Doe 3, quien también aseguró que nunca olvidara el día en que arrestaron a García en junio de 2019 y su madre la despertó para ir a la iglesia a orar por él. “Me hizo sentir tan pequeña y ni siquiera tenía fuerzas para contraatacar”, le dijo al juez.

Al aceptar su culpabilidad de abuso a menores, García evitó un juicio en el cual se presentaría material explícito de la evidencia de abusos sexuales que sufrieron niñas que hacían parte de la iglesia que lideraba.

Las victimas pidieron al juez que se desestime el acuerdo y una de ellas identificada como Jane Doe 2 dijo que la decisión las “privo de ese derecho” a enfretarlo en un juicio y no consintió en “negociar con este violador”.

Antes de anunciar la sentencia, el juez Ronald S. Coen, dijo que en sus 38 años de ejercicio profesional, estaba asombrado por lo que había hecho el líder religioso, y le dijo “usted en un depredador sexual”. El juez se excusó con las víctimas y dijo que estaba de “manos atadas” por el acuerdo.

Víctimas y exfieles de la Luz del Mundo manifestaron encontrarse devastados por la sentencia que recibió García.

El ´apóstol´ que ha estado bajo custodia desde su arresto el 3 de junio de 2019, iba a ir a juicio esta semana, junto con la coacusada Susana Oaxaca, de 27 años, quien se declaró culpable el viernes pasado de agresión que podría causar lesiones corporales graves.

Una tercera acusada, identificada como Alondra Ocampo, de 39 años, se declaró culpable en 2020 de cuatro cargos por su participación en los abusos perpetrados contra menores de edad.

Por su parte, voceros de dicha iglesia pidieron a sus feligreses que no vean las redes sociales, que no escuchen medios de comunicación o sigan las declaraciones de la audiencia contra García.