Vicepresidente de Afganistán desafía a los talibanes y se declara presidente interino

El vicepresidente primero de Afganistán, Amrullah Saleh, se ha declarado este martes como legítimo presidente interino del país apelando a la Constitución afgana.

Saleh ha señalado que “de acuerdo a la Constitución de Afganistán, en el caso de ausencia, fuga, dimisión o muerte del presidente, el vicepresidente primero se convierte en el presidente interino”.

“Actualmente me encuentro en mi país y soy legítimo presidente interino”, añade Saleh en su perfil de la red social Twitter.

Por este mismo medio, Saleh lleva horas comentando los sucesos que vive el país. “Nunca, jamás y bajo ninguna circunstancia me inclinaré ante los terroristas talibanes (…), nunca estaré bajo su mismo techo”.

Saleh, además, ha criticado la decisión de Estados Unidos de mantener la retirada de las tropas que durante los últimos 20 años habían contenido a las milicias talibanes.

“Es inútil discutir con con el presidente de EE UU ahora. Dejemos que lo asimile. Nosotros, los afganos, debemos demostrar que Afganistán no es Vietnam y que los talibanes no son ni remotamente como el Vietcong. A diferencia de EE UU y la OTAN, no hemos perdido el espíritu y vemos enormes oportunidades por delante. Se acabaron las advertencias inútiles. ÚNETE A LA RESISTENCIA”.

Amrullah Saleh de 48 años y perteneciente a la minoría tayika, es conocido por su beligerancia contra los talibanes quienes, según declaró él mismo en 1996, torturaron a su hermana.

Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, Saleh –entonces parte de la resistencia antitalibán– se convirtió en un activo clave para la CIA, según informa AFP.