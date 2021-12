Vacunas contra Covid-19 se vencen en Honduras por personas que las rechazan

Muchas vacunas contra la covid-19 se están venciendo en Honduras por la negativa de miles de personas a ser inmunizadas, aduciendo “principios religiosos y las campañas mediáticas asociadas a información seudocientífica”, dijo este viernes a Efe el científico hondureño Marco Tulio Medina.

“La campaña en contra de las vacunas en Honduras es realmente grave, provocada por la distorsión de algunos principios religiosos o pseudoreligiosos y las campañas mediáticas asociadas a información seudocientífica”, enfatizó Medina, ex decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional Autónoma de su país.

Agregó que el grupo médico académico conoce del vencimiento de vacunas en centros importantes de inmunización.

“Es visible la pobre cantidad de personas queriendo vacunarse, hay personas que a diario nos manifiestan yo no me quiero vacunar porque no creo en la vacuna, porque eso es un artificio o una manipulación”, enfatizó Medina.

El científico considera que hay una cantidad de ideas entre las personas que no desean ser vacunadas ligadas a mensajes erróneos que hacen que alguna gente piense que la vacuna puede afectar más su salud, o que venga de fuentes que desde el punto de vista de ellos, son antiéticas o que pueden violentar sus principios religiosos.

Añadió que “es impresionante escuchar, incluso dentro del personal médico, pensar que las vacunas son como un arma genocida”.

Medina señaló que no tiene cifras de las vacunas vencidas en el país desde que comenzó la jornada de inmunización, en febrero, y que el tema habrá que discutirlo con el Programa Ampliado de Inmunización, porque “es lastimoso y doloroso tener vacunas disponibles y no haya personas que quieran vacunarse”.

La pandemia en Honduras se comenzó a expandir en marzo de 2020 y durante muchos meses hubo reclamos de diversos sectores cuestionando al Gobierno por la tardanza en adquirir las vacunas.

Según el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, el covid-19 ha dejado, desde 2020, al menos 10,413 muertos y 378,113 contagios.

De los 9,5 millones de hondureños, 4,7 millones han recibido una dosis y, 3,4 millones, dos.

MAYOR VACUNACIÓN ANTE RIESGO DE LA VARIANTE ÓMICRON

Medina dijo que es muy importante que el país tenga vacunada a la mayor cantidad de personas, por la nueva amenaza en el mundo de la variante ómicron, descubierta el 24 de noviembre en Sudáfrica y de la que ya se registran casos en Europa, Asia y América.

La nueva variante, explicó, tiene como característica un mayor número de mutaciones, 32 de ellas en la proteína “S”, que es crucial para la entrada al cuerpo humano a través de uno de sus receptores, el “ACE”, además de ser “altamente infectante”.

La nueva variante, de acuerdo a los datos preliminares, pareciera reducir la inmunidad generada por las vacunas y se está expandiendo de una manera rápida por el mundo.

“La posibilidad de que Honduras tenga esta nueva variante es altísima debido al viaje o traslado de seres humanos de un lado a otra parte del mundo”, enfatizó el profesional hondureño.

Medina recalcó que la situación es preocupante por el significativo número de hondureños que, debido a sus creencias y la influencia inapropiada de las noticias falsas que se difunden, han provocado un número importante de hondureños que no se quieren vacunar a pesar de que las vacunas están disponibles

Además, recomendó reforzar los niveles en salud pública, restringir el ingreso de personas procedentes de países africanos en los que ha sido confirmada la existencia de la nueva variante y otros secundarios como España y EE.UU., que están altamente ligados a Honduras, y medidas como cuarentenas y vigilancia epidemiológica.

También es importante promover más la vacunación en el país, tanto en los grupos de población que no han querido ser inmunizados y aquellos que tienen su segunda vacuna, a los que se debe aplicar un refuerzo y no pensar que el problema ya fue resuelto.

“Tenemos la posibilidad de una nueva ola que afecte a un país tan débil como el nuestro, que además es afectado por el cambio climático, con una pobreza endémica del 70 % y un nivel institucional bastante débil. Entonces, somos un país que realmente puede verse sometido a un impacto fuertísimo ante esta nueva variante que pudiera eventualmente entrar”, apostilló.