Un salvadoreño y su hija de 5 años mueren atropellados en EE.UU

Carlos Alvarado Amaya, de 46 años, y su pequeña hija Heidy Orellana Cruz, de 5, murieron atropellados en Florida por un automóvil mientras celebraban la festividad de Halloween, detalla el periódico El Nuevo Herald.

Mientras que la otra hija del hombre identificada como Kaylee, de 2 años, sufrió heridas leves por lo que fue trasladada a un hospital.

De acuerdo con las autoridades, la familia se encontraba pidiendo golosinas cuando fueron atropellados al pasar frente a un Cadillac modelo 2011. Los tres cruzaban la calle cuando fueron arrollados.

El conductor de 30 años, no se dio a la fuga y permaneció en el lugar. Al parecer el hombr no estaba ebrio y no conducía a excesiva velocidad.

El sospechoso del accidente habría intentado parar, pero todo fue en vano. La Policía dijo que investigará el caso para deducir responsabilidades.

La madre, María Orellana Cruz, dijo al diario South Florida Sun-Sentinel que la pareja tiene también dos hijos mayores y que la pareja es originaria de El Salvador.