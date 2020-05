Un herido en tiroteo en base de la Armada de Texas

Al menos una persona resultó herida este jueves en un tiroteo en la base aérea naval de Corpus Christi (Texas, EE.UU.), que se ha saldado con su autor, de identidad desconocida, “neutralizado”.

“Las Fuerzas de Seguridad Naval en Corpus Christi respondieron a un tirador activo a las 6:15 a.m. esta mañana. El tirador ha sido neutralizado”, confirmó la propia base en un comunicado en su página de Facebook.

La nota agregó que “todas las puertas de la instalación permanecen cerradas mientras los servicios de rescate llegan a la escena. El NCIS (siglas en inglés de Servicio Naval de Investigación Criminal) y las fuerzas del orden locales están en el lugar”.

#UPDATE The shooter has been neutralized. All gates on the installation remain closed while first responders process the scene. More information to follow. pic.twitter.com/uusEQ0JQH9

— U.S. Navy (@USNavy) May 21, 2020