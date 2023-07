Trump despunta como gran favorito a nominación republicana pese a las imputaciones

Pese a estar imputado y encarar numerosos frentes judiciales, el expresidente de Estados Unidos Donald Trump (2017-2021) aparece imbatible frente al resto de candidatos republicanos a las primarias de su partido para los comicios de 2024, según una encuesta publicada este lunes por The New York Times.

Según el sondeo, Trump despunta como el gran favorito con un 54 % de apoyo, muy por delante del que estaba llamado a ser su gran rival en las primarias, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, que tiene un 17 %.

El resto de aspirantes no logran levantar el vuelo, puesto que el exvicepresidente Mike Pence, el senador Tim Scott y la exembajadora ante la ONU Nikki Haley se quedan con un 3 %, mientras que el empresario Vivek Ramaswamy y el exgobernador de Nueva Jersey Chris Christie cosechan solo un 2 %.

La encuesta de The New York Times, realizada a 932 personas con un margen de error de 3,96 puntos porcentuales, constata que los varios frentes judiciales no han mermado la popularidad de Trump de cara a las elecciones de noviembre de 2024, en las que el actual presidente, el demócrata Joe Biden, buscará su reelección.

El sondeo se llevó a cabo entre el 23 y el 27 de julio, cuando se dispararon los rumores de que el expresidente podría ser imputado en los próximos días por haber alentado el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.

El propio Trump colgó un mensaje en su red social, Truth Social, en el que aseguraba que el Departamento de Justicia le había enviado una carta para avisarle de que estaba siendo investigado por el asalto en el que sus simpatizantes intentaron anular el resultado de las elecciones de 2020.

No sería la primera imputación de Trump, ya que un gran jurado de Nueva York lo imputó por falsificación de documentos mercantiles en un caso que incluye como protagonista a la actriz porno Stormy Daniels, con la que el exmandatario tuvo un “affaire” en 2006.

Mientras tanto, en Florida, Trump se ha declarado no culpable de 37 cargos criminales por haberse llevado a su mansión en Florida cajas llenas de documentos clasificados cuando dejó la Casa Blanca en enero de 2021.

Trump, de 77 años, perdió las elecciones de 2020 ante Biden, pero no admitió el resultado de la votación, denunció un falso fraude electoral y presionó a varios actores para que revirtieran el resultado.

Biden, de 80 años, anunció en abril pasado que repetirá la fórmula electoral con la vicepresidenta, Kamala Harris, para lograr su reelección en los comicios de noviembre de 2024.