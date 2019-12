Trump cancela rueda de prensa tras filtrarse vídeo en el que líderes se burlan de él

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, canceló su conferencia de prensa programada al final de la cumbre de la OTAN alegando que ya había informado a los medios de comunicación muchas veces durante su viaje de dos días al Reino Unido. La abrupta cancelación tiene lugar tras filtrarse un vídeo que muestra a varios líderes mundiales aparentemente burlándose del mandatario americano y la rueda de prensa estaba programada a la misma hora en que empezaba la segunda fase de las audiencias de juicio político del Congreso contra él.

”Cuando terminen las reuniones de hoy, regresaré a Washington”, dijo Trump en un tuit. “No haremos una conferencia de prensa al cierre de la OTAN porque hicimos tantas en los últimos dos días. ¡Tengan todos un viaje seguro!”.

Trump se ha mostrado molesto durante la cumbre de la OTAN después de que saliera a la luz un vídeo que parece mostrar al presidente francés, Emmanuel Macron, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, el premier británico, Boris Johnson, el primer ministro holandés, Mark Rutte, y la princesa Ana de Inglaterra manteniendo una conversación en la que se burlan de él por la extensión de sus ruedas de prensa.

El magnate ha llegado a acusar a Trudeau de ser una persona con “dos caras” y de no contribuir lo suficiente a las arcas de la Alianza Atlántica. “Creo que es un tipo muy agradable, pero sabes que la verdad es que le llamé la atención por el hecho de que no está pagando el 2% y puedo ver que no está muy contento”, agregó Trump durante la rueda de prensa ofrecida tras su reunión con la canciller alemana Angela Merkel.

La grabación, cuyo autor se desconoce, muestra a los líderes en una recepción en el Palacio de Buckingham el martes por la noche. Johnson le pregunta a Macron: “¿Es por eso que llegaste tarde?”. Seguidamente Trudeau interrumpe para decir: “Llegó tarde porque da unas conferencias de prensa de 40 minutos por lo menos”. Y añade: “Oh, sí, sí, sí. Él anunció …”. En ese Macron le corta y se pone a hablar animadamente con el grupo, pero al estar de espaldas a la cámara sus palabras son inaudibles. No obstante, parece que dice algo gracioso porque Rutte exclama entre risas “¡Fake news media!”, la expresión que suele usar Trump contra los medios que le critican. Tras esta intervención, Trudeau explica animadamente: “Se podía ver a su equipo con la mandíbula desencajada”.

Pese a que en ningún momento el grupo pronuncia el nombre de Donald Trump, precisamente el martes el presidente estadounidense protagonizó una extensa rueda de prensa en la que estuvo contestando a las preguntas de los periodistas durante unos 50 minutos, saltándose la agenda prevista.