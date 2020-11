Trump: “Biden podrá entrar a la Casa Blanca si comprueba que sus votos no son fraudulentos”

En un polémico tuit, el presidente en funciones de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el presidente Electo Joe Biden podrá ingresar a la Casa Blanca solo si comprueba que los millones de votos que obtuvo no fueron ilegales o fraudulentos.

Biden can only enter the White House as President if he can prove that his ridiculous “80,000,000 votes” were not fraudulently or illegally obtained. When you see what happened in Detroit, Atlanta, Philadelphia & Milwaukee, massive voter fraud, he’s got a big unsolvable problem!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 27, 2020