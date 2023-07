Tres personas heridas durante un tiroteo en un local de Walmart en Florida

Al menos tres personas resultaron heridas este miércoles, una de ellas en estado crítico, por disparos ocurridos en una tienda de la popular cadena Walmart en Florida City (sureste de Florida), y la Policía detuvo a un sospechoso y busca a un posible segundo tirador, informan medios locales.

Varias patrullas de la Policía y vehículos de bomberos acudieron a la tienda alrededor de las 15.00 hora local (19.00 GMT) tras recibir la alerta de un tiroteo en el interior del gran almacén, recogió el canal local WPLG.

#viralvdoz #FloridaCity Massive Police Response as Injuries Reported in a Shooting Incident inside a #Walmart store Reports of multiple people shot at a Walmart in Florida City, Florida. #FloridaCity #Florida #US #Breaking pic.twitter.com/zlRAJGVTAg

— ViralVdoz (@viralvdoz) July 19, 2023