Tras 33 años secuestrado hombre recupera a su familia por mapa que memorizó de niño

Esta no fue una trama de ficción sacada de algún guión de Hollywood. Esta fue la historia que conmocionó a muchos usuarios de redes sociales y a un pequeño poblado de China.

Un hombre de 37 años pudo reencontrarse con su madre y su familia luego de haber sido secuestrado hace 33 años, y todo gracias a un mapa de su pueblo natal Zhaotong, en la provincia de Yunnan (en el este de China) el cual dibujó porque lo memorizó desde pequeño.

Su nombre es Li Jingwei y tenía tan solo cuatro años cuando fue secuestrado afuera de su casa y vendido a otra familia a miles de kilómetros de distancia. Fue su vecino quien lo engañó con un juguete y luego lo trasladó 2,000 kilómetros a otra provincia de Henan. Allí fue vendido a una familia que lo educó y lo crió desde el primer momento.

Según portales internacionales, no está claro si Li Jingwei intentó huir antes y reencontrarse con su familia. Lo que sí confiesa es que pasó muchas noches recordando cómo eran sus padres físicamente y su casa, detalles que le ayudaron para llevar a cabo el reencuentro.

Al ver otras historias de reencuentros familiares, el joven decidió que era momento de trabajar más en la búsqueda de su familia y sus raíces.

“Me di cuenta de que no podía esperar más porque mis padres ya debían estar envejeciendo. Me preocupaba que, cuando supiera de dónde vengo, hubieran fallecido”, dijo en una entrevista al medio The Paper.

“Recordar la apariencia de mis padres y cómo era mi casa fue una rutina para mí durante un largo periodo de mi vida”, agregó Li Jingwei y explicó que lo que nunca pudo memorizar fue el nombre de su pueblo.

Su incursión en la búsqueda empezó dándole a la policía una muestra de su sangre para descubrir de dónde proveían sus raíces natales. Luego, dibujó a manos unos mapas, los cuales difundió en sus redes sociales y preguntaba a los ciberinternautas si reconocían los trazos y dónde podría estar ubicado.

Los dibujos se hicieron virales y la gente empezó a conocer su historia.

En cuanto a las autoridades, estos pudieron localizar en Zhaotong a una mujer que había perdido a su hijo en la misma época que Li Jingwei fue capturado, y una prueba de ADN reconoció que realmente eran madre e hijo.

El reencuentro se dio el pasado 1 de enero. Lastimosamente el joven no pudo conocer a su padre ya que falleció hace algunos años.

“En una transmisión en vivo desde la comisaría china de Lankao (Henan), se vio cómo madre e hijo se abrazaban y lloraban, en compañía, además, del hermano y la hermana menores de Li Jingwei. ‘Finalmente encontré a mi bebé’, repetía la mujer, emocionada”, informó el portal 20 minutos.