Tiroteo en Washington DC: Al menos un muerto y 8 heridos

Un fallecido y ocho personas heridas es el reporte preliminar de las autoridades policiales en Washington DC, Estados Unidos, después de que se registrara un tiroteo en una zona urbana de ese estado.

Según el reporte de medios como FOX News 5 y del mismo Departamento de Policía de DC, tres personas están en condiciones críticas y una más falleció.

El lugar del incidente fue entre la Calle 14 y Spring Road, en el área de Columbia Heights.

Los cuerpos de seguridad buscan a dos hombres, ambos cubiertos con suéteres, uno de ellos completamente de negro y el otro sospechoso con uno de color gris.

Shooting Investigation at the intersection of 14th Street NW and Spring Road NW. L/O for 3 B/Ms, 2 wearing all black with black hoodies and 1 wearing a grey hoodie. Last seen in a dark blue or black vehicle with tinted windows going N/B 14th St NW.

DO NOT TAKE ACTION CALL 911 — DC Police Department (@DCPoliceDept) July 19, 2020

Looks like a lot of shots fired in shooting at 14th and Spring Rd in NW DC. One man is dead. Six more injured. https://t.co/UDA0vuEptL pic.twitter.com/Tm6epUvi04 — Darcy Spencer (@darcyspencer) July 19, 2020

Los sospechosos además se trasladaban en un vehículo sedán oscuro con vidrios polarizados, de acuerdo con FOX News 5.