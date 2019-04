Thelma Aldana denuncia plan de Mario Estrada para asesinarla

La ex fiscal general de Guatemala, Thelma Aldana, aseguró que en los primeros días del mes de marzo fue alertada por elementos de la DEA (Departamento Antidrogas de Estados Unidos) sobre un plan para asesinarla orquestado por Mario Estrada y Juan Pablo González.

“En los primeros días del mes de marzo recibí una comunicación por parte de la DEA en la que se me indicaba que una organización criminal estaba preparando un atentado en mi contra y que me daban como recomendación no ingresar a Guatemala”, detalló en una entrevista con CNN.

Aldana relató que en ese momento, cuando recibió el informe de la DEA, se encontraba fuera de Guatemala, pero que luego, a pesar de esa advertencia, viajó a su país para participar en la convención del Movimiento Semilla donde se proclamó su candidatura presidencial.

“Aprovechando ese viaje tuve otra reunión con la DEA donde se me dio a conocer un poco más en detalle sobre la posibilidad de este atentado. Se me explicó con absoluta claridad que estaba involucrado el señor Mario Estrada y el señor Juan Pablo González”.

Mario Estrada, quien también era candidato presidencial de Guatemala, fue capturado la semana pasada acusado por vínculos con el narcotráfico. También fue acusado de conspirar para cometer asesinatos políticos.

En su entrevista con CNN, Aldana aseguró que les pidió a los investigadores de la DEA que trasladaran la información a la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras. Sin embargo, detalló que a la fecha no ha conocido sobre alguna investigación.

“Tengo confirmación que la DEA sostuvo una reunión con la fiscal general. Sin embargo, hasta el día de hoy la fiscal general no se ha comunicado conmigo”, explicó.

La exfiscal general de Guatemala aseguró que continúa esperando la resolución de la Corte de Constitucionalidad sobre la validez de su candidatura presidencial.

El conspirador

Las autoridades de Estados Unidos arrestaron la semana pasada al candidato a presidencial guatemalteco Mario Estrada Orellana, quien fue acusado en una corte federal de Nueva York de conspirar para importar cocaína.

Estrada, del partido Unión del Cambio Nacional (UCN, derecha), fue arrestado en Miami (Florida) y también fue acusado, junto a Juan Pablo González, de conspirar para usar y poseer fusiles. De resultar culpables enfrentan una condena de entre diez años hasta cadena perpetua, señaló la Fiscalía del distrito sur de Manhattan en un comunicado.

De acuerdo con el texto, desde diciembre del 2018 la agencia antidrogas de EE.UU. (DEA) ha estado investigando a varios individuos por intentar solicitar dinero de carteles de la droga para apoyar la campaña presidencial de Estrada.

Indica además que durante algunas de estas negociaciones, que se realizaron en Guatemala y Florida este año, miembros de ese grupo, incluyendo a Estrada, de 58 años, y a González, de 50, interactuaron con supuestos miembros y asociados del Cartel de Sinaloa, una poderosa organización internacional de tráfico de drogas de México, que eran fuentes confidenciales de la DEA.

Durante el curso de estas reuniones y otras comunicaciones, algunas de las cuales fueron grabadas en vídeo y audio, Estrada y González presuntamente pidieron millones de dólares al Cartel de Sinaloa, procedentes de la venta de drogas, para apoyar la campaña presidencial.

A cambio, se alega, acordaron que si Estrada ganaba las elecciones presidenciales de Guatemala, que tendrán lugar en junio, le proveería respaldo del Estado para las actividades de tráfico de drogas del cartel mexicano.

La Fiscalía asegura que los acusados acordaron proveer al cartel de Sinaloa acceso sin restricciones a aeropuertos y puertos marítimos en Guatemala para que pudieran transportar cocaína a través del país y por último a EE.UU.

Igualmente, señala que Estrada ofreció presuntamente nombrar a miembros del cartel mexicano en posiciones de alto nivel en el Gobierno de Guatemala para impulsar las actividades del tráfico de droga de esa organización.

En particular, González habría asegurado a uno de los informantes que el cartel tendría influencia directa en los nombramientos de la secretaría de Interior, que supervisa a la Policía y la Defensa que tiene bajo su jurisdicción lo militar.

Incluso, afirman además que Estrada y González pidieron a los informantes de la DEA que contrataran sicarios para asesinar a los rivales políticos y asegurar así que Estrada fuera electo presidente de Guatemala, indica el comunicado.

Estrada y González identificaron a sus objetivos con nombres y acordaron proveer a los sicarios con armas de fuego, incluidos fusiles AK-47 para llevar a cabo los asesinatos.

Guatemala integra junto a Honduras y El Salvador el llamado Triángulo Norte centroamericano, considerado una de las zonas más violentas del mundo tanto por el aumento del narcotráfico y la presencia de aliados de los carteles mexicanos, como por la debilidad de las instituciones estatales.