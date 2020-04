“Tenemos hambre”, el clamor que aumenta en Honduras por el coronavirus

Un mes después de que en Honduras se conocieron los tres primeros casos positivos de coronavirus, que ya deja 26 muertos y 407 contagiados, crece el clamor de “tenemos hambre” de miles de pobres en un país de 9,3 millones de habitantes, de los que más del 60 % vive entre la pobreza y la miseria.

“Tenemos hambre presidente Juan Orlando (Hernández) venga a darnos la bolsa solidaria al barrio Los Jucos. Tenemos hambre”, dice un mensaje en un pedazo de cartón con el que la hondureña Ana Navarro, de 25 años, ha salido a la calle a pedirle al gobernante.

Provista de una mascarilla azul, y sin guantes, Ana dijo a EFE que pide porque no tiene trabajo, es madre de dos niños pequeños y, su esposo, que trabajaba como “oficinista”, se ha quedado sin empleo luego del toque de queda que rige desde mediados de marzo.

Apostada en la acera de una tienda de gaseosas, café, agua y golosinas, entre otras cosas, de una gasolinera, por ratos soportando un ardiente sol, Ana espera que los clientes al salir le den algún dinero o lo que puedan “para llevarle algo a mis hijos”.

De su esposo, indicó que gana 7 mil lempiras ($280), de los que 3 mil “son para el alquiler de cuarto, más la leche, los pañales de los niños, la comida, la luz y otras necesidades”.

Añadió que no sabe, como miles de empleados de micros, pequeñas, medianas y grandes empresas que han sido despedidos o suspendidos temporalmente a raíz de la crisis a causa del coronavirus, si su esposo volverá a tener empleo.

“Si nos encerramos no comemos”

Varios de los que piden y venden en las calles que hablaron brevemente con EFE, coincidieron en que no ignoran que para evitar contraer el coronavirus lo mejor es el aislamiento social, pero su respuesta fue: “si nos encerramos no comemos”, “tenemos que trabajar para comer” y “si no nos mata el coronavirus, nos matará el hambre”.

Pocos días después de que el Gobierno estableció el toque de queda para frenar el coronavirus, salieron pobladores a las calles exigiendo comida, principalmente sectores que sobreviven de sus ventas diarias, con lo que no cuentan desde hace varios días.

Taxistas, vendedores ambulantes, conductores y cobradores de autobuses del transporte urbano e interurbano, pobladores de barrios pobres de Tegucigalpa y otras ciudades, desde hace varios días le piden ayuda al Gobierno, que ha venido entregando miles de raciones de alimentos mediante un programa conocido como “Bolsa solidaria”.

Pero la “Bolsa solidaria” a muchos no les ha llegado, y son muchos los pobres que creen que quizá no ajustará para tanto necesitado que tiene el país, al que le hace falta de todo.