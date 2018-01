Salvadoreños en EE.UU, ¿Qué hacer si la migra llega a sus centros de trabajo?

Los agentes de Inmigración y Aduanas (ICE) han realizado diferentes operativos en diferentes centros de trabajo con la finalidad de detener a indocumentados y verificar si tienen delitos federales.

Los oficiales de migración pueden ingresar a centros de trabajo, siempre que estén abiertos al público, como restaurantes, tiendas, lavado de autos.

Según una publicación del periódico La Opinión, los oficiales no pueden ingresar a ese establecimiento a menos que tengan el consentimiento del empleador o con una orden judicial válida.

En caso de que “La Migra” llegue a un centro de trabajo, usted puede hacer lo siguiente:

1. Puede recordarle a su empleador que puede negar el consentimiento de que los miembros del ICE realicen una inspección sin una orden judicial.

2. Mantenga la calma, no corra y no se resista al arresto.

3. No entregue voluntariamente a los agentes ningún documento de identidad, sobretodo si es un pasaporte extranjero, ya que puede utilizarse en contra de la persona por no ser estadounidense en los tribunales.

4. Documente exactamente lo sucedido en su lugar de trabajo.

5. No brinde información falsa a los agentes migratorios: puede enfrentar cargos penales por uso de documentos falsos, como tajertas de seguro social.

6. Después de realizar la inspección, los trabajadores deben preguntar si pueden retirarse. Si los agentes dicen que si, pueden retirarse con tranquilidad. En caso contrario, los trabajadores deben decir que se mantendrán en silencio y que hablarán con un abogado.

7. Los trabajadores no deben responder ninguna pregunta sobre lugar de nacimiento, estado migratorio o antecedentes.

8. Los trabajadores no deben firmar ningún documento. Pida hablar con un abogado.

9. Lleve un número telefónico de una persona de confianza o de un abogado.