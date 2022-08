Reportan primer caso de viruela del mono en Guatemala

Por medio de sus canales oficiales, el Ministerio de Salud de Guatemala informó este día en horas de la mañana sobre el primer caso confirmado de la viruela del mono en el país centroamericano.

Se trata de un hombre de 31 años de edad, quien reside en la ciudad de Guatemala. Asimismo, la institución aclaró que se había descartado anteriormente un caso de sospecha y actualmente se encuentran analizando tres posibles casos más.

“El paciente confirmado no requirió hospitalización y se encuentra recuperándose en su domicilio, bajo el monitoreo de profesionales del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), por lo que se solicita a la población seguir las medidas de prevención. Esta es una enfermedad que se transmite por contacto directo o indirecto con sangre, fluidos corporales, lesiones de la piel, mucosas o con material contaminado por el virus”, detalló por medio de un comunicado de prensa el Ministerio.

Entre las medidas de prevención que las autoridades del MSPAS han difundido son: evitar compartir objetos de uso personal, estornudar cubriéndose con el antebrazo, usar mascarilla, mantener el constante lavado de manos, limpiar y desinfectar espacios y evitar el contacto con fluidos corporales de personas con lesiones en la piel (abrazos, masajes, besos boca a boca, boca con piel y contacto sexual).

Su tiempo de incubación es de cinco a 21 días.

El pasado lunes 25 de julio el ministro de Salud de El Salvador, Francisco Alabí, a través de una rueda de prensa, explicó la sintomatología leve que suelen presentar las personas contagiadas con el virus, entre estas mencionó fiebre, dolor de cabeza, mialgias, agotamiento, lesiones en la piel, rach, linfadenopatía y lesiones cutáneas.

No obstante, la OMS indicó que los actuales casos no se encontraban presentando el cuadro clínico clásico descrito para la viruela del mono, ya que el actual brote presenta características clínicas como pocas o incluso una sola lesión en la piel; ausencia de lesiones cutáneas y en algunos casos dolor anal y sangrado rectal, además, lesiones en el área genital o perineal/perianal que no se extienden a otras áreas del cuerpo.

Por el momento y con base a las investigaciones recientes, los expertos encontraron que la diferencia que existe entre la viruela común y la viruela símica se basa en la presencia de adenopatías, es decir, el aumento del tamaño o alteración de la consistencia de un ganglio linfático.