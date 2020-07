Renuncia el vicepresidente de Ecuador, el tercero que se va del Gobierno

El vicepresidente de Ecuador, Otto Sonnenholzner, renunció este martes al cargo tras 18 meses en funciones, y abrió el camino para la designación del cuarto segundo gobernante del Gobierno de Lenín Moreno.

El periodo de Moreno como presidente terminará el próximo año.

En un mensaje a la nación, Sonnenholzner agradeció al mandatario por la designación y por la oportunidad de trabajar por el país.

Recordó siempre haber dicho que no está en el Gobierno por el cargo, por el sueldo ni por los honores “y que en el momento que sienta que este cargo se convierte en un impedimento para servir y aportar a los temas más relevantes del país, prefiero salir como entré, y eso haré, saldré de aquí con la frente en alto y de la mano de mi esposa”.

En su mensaje, añadió que “no me siento y nunca me he sentido un político”, pero que “en esta nueva realidad requerimos formas muy distintas de hacer política a como muchos la entienden hoy”, según declaraciones retomadas por el diario El Comercio.

Sonnenholzner estuvo al frente de la Vicepresidencia desde diciembre de 2018 y se va del Gobierno a 320 días de que acabara su designación en el cargo.

El ahora exfuncionario es un economista y radiodifusor oriundo de Guayaquil, de apenas 37 años y que fue designado en la Asamblea de Ecuador con un apoyo del 68 %.