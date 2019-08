Presidente de México denuncia un sabotaje legal contra el nuevo aeropuerto

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, denunció este jueves que la oposición ha emprendido un “sabotaje legal” contra el nuevo aeropuerto de Santa Lucía mediante un centenar de amparos judiciales que buscan frenar su construcción.

“Hay casos donde se da una especie de sabotaje legal, como por ejemplo en los amparos contra el aeropuerto de Santa Lucía”, expresó el mandatario, del izquierdista Movimiento Regeneración Nacional (Morena), en su rueda de prensa matutina.

El presidente lamentó que un juez de distrito suspendiera este miércoles la autorización de impacto ambiental del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, cuya construcción deberá esperar hasta que se emita una sentencia definitiva.

López Obrador dijo que detrás de los juicios de amparo contra este aeropuerto se encuentran “todos los abogados opositores, todos los abogados del conservadurismo”.

“Están queriendo que no cumplamos con nuestros compromisos, que quedemos mal y que no se haga el aeropuerto”, reprochó el mandatario, quien criticó a la oposición por no querer la “transformación” del país.

El presidente descartó que el nuevo aeropuerto pueda afectar al medioambiente, porque está previsto que se construya en el actual emplazamiento de una base militar que opera desde 1978.

“Es un asunto más que nada político, no jurídico, es el interés de detenernos y de hacernos quedar mal”, expresó López Obrador, quien reveló que los servicios jurídicos del Gobierno ya están trabajando en este asunto.

Además, denunció que los opositores al proyecto del aeropuerto “intentan afectar el desarrollo del país”, pues es necesario “resolver el problema de saturación del actual aeropuerto” de Ciudad de México.

El líder izquierdista señaló directamente a la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), dirigida por Claudio X. González, de quien dijo que “siempre ha tenido diferencias” con el mismo López Obrador.

En declaraciones a Radio Fórmula, Gerardo Carrasco, director de Litigio Estratégico de MCCI, que ha promovido varios amparos contra el aeropuerto de Santa Lucía, consideró que cada vez “se antoja más difícil” que el Gobierno de López Obrador logre construir este aeródromo.

Destacó que la autorización ambiental tenía “vicios muy importantes de fondo”,

“No se han escuchado bien los reclamos de la sociedad”, apuntó el abogado, que descartó que él fuera un letrado de “ideología conservadora”, resaltando que el colectivo #NoMásDerroches está conformado por muchos grupos.

Hasta el momento se han promovido 147 juicios de amparo orientados tanto a la cancelación de Santa Lucía como a la protección de las obras iniciadas en Texcoco, un proyecto de más de 13.000 millones de dólares impulsado por el exmandatario Enrique Peña Nieto (2012-2018).

Sobre esto, Carrasco detalló que ya se han obtenido nueve suspensiones definitivas, que implica que no se puede avanzar en las obras de Santa Lucía o en la cancelación del aeropuerto de Texcoco hasta que no haya un juicio.

Tras una polémica consulta ciudadana realizada a finales de octubre de 2018, López Obrador decidió cancelar el nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) -que llevaba un 30 % de avance- y transformar la base militar de Santa Lucía en un aeródromo civil.

De acuerdo con el actual Ejecutivo federal, la obra insignia del Gobierno anterior era el ejemplo claro de la corrupción en México por su opaco esquema de financiación.