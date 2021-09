Pervertido anciano que acosa a niños: “No puedo controlarme”

Harry Zucker, un hombre de 77 años de edad, tiene un historial de acoso sexual a niños y aunque existan señalamiento en contra de él por parte de sus vecinos sigue en libertad debido a las polémicas reformas penales de Nueva York, así lo denunció el diario New York Post.

El hombre vive a un lado de la escuela pública de su vecindario, ubicado en Elm Avenue. Según reportes, Zucker tiene una aparente inclinación por acariciarse los genitales en público y frente a los niños de la escuela, a quienes los ha expuesto a sus partes íntimas cinco veces desde el 27 de abril.

Fue arrestado en repetidas ocasiones, pero sigue sin ser juzgado por las autoridades, ya que tienen prohibido en gran medida una fianza por los cargos de delitos menores, según registros judiciales.

“¿Por qué este tipo todavía está por aquí? Mételo en el sistema, haz el juicio”, expresó Jacob, un padre preocupado que trabaja con la Midwood Block Association y no quiso compartir su apellido. “No se lo están tomando en serio. Tengo una hija de 9 años y un hijo de 13″.

La casa donde vive Zucker está localizada al lado del patio de recreo de la escuela y en varias ocasiones se lo ve descansando en un sucio mueble de jardín, mirando a los niños con sus genitales afuera mientras los menores juegan en sus tiempos de receso.

“A este tipo no se le debe permitir estar cerca de los niños… tiene que irse”, critica Jacob.

En una de sus detenciones el hombre declaró que había sido víctima de abuso sexual y que no podía “controlarse” a sí mismo. “Afectó mi cerebro y mi cuerpo. No puedo controlar lo que me hizo (…), no puedo controlar mi cerebro, no puedo controlar la sexualidad de mi cuerpo, lo siento mucho”, contó Zucker.

Por ahora, su siguiente visita a la corta es el 9 de septiembre de este año y será de nuevo puesto ante la ley.