Periodista Jorge Ramos confirma que será deportado a EE.UU. junto a su equipo

“Tenemos que partir al aeropuerto en unos minutos y salir deportados de Caracas. Salimos en el vuelo de American Airlines de Caracas a Miami a las 12 del día”, dijo Ramos a la emisora La FM de Colombia.

Antes de partir al aeropuerto, comentó que su hotel seguía rodeado por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y que irán al aeropuerto en “autos del Gobierno mexicano para estar más o menos protegidos”.

Ramos relató que la entrevista duró “entre 15 y 17 minutos” y Maduro la interrumpió cuando le mostró “unas imágenes de unos jóvenes comiendo de un camión de la basura”.

“No le gustó, se paró, se fue y su ministro (de Comunicación) Jorge Rodríguez dijo que la entrevista no estaba autorizada y nos decomisó. Nos quitaron las cámaras, no nos la han regresado, nos quitaron las tarjetas (de memoria)”, agregó Ramos.

En este sentido, comentó que comenzó la entrevista preguntando a Maduro “que mucha gente no le considera un presidente legítimo, sino un dictador (…) sobre los muertos en la represión, los abusos, los prisioneros políticos, la crisis humanitaria que vive el país y la crisis humanitaria”.

Sin embargo, Ramos relató que “el punto de quiebre” fue el momento en que le mostró ese video, cuando Maduro se levantó y “trató de tapar” la tableta en que tenía las imágenes.

Ramos le dijo en ese momento que “eso hacían los dictadores, no los demócratas”.

Tras ello, les quitaron las cámaras y el material y sacaron de Miraflores a todo el equipo.

“Me expulsan de Miraflores pero antes de salir me meten a un cuarto de vigilancia, en la entrada me piden mi celular y no se lo doy”, añadió el periodista de nacionalidad mexicana y estadounidense.

Pese a su negativa, comentó que se lo arrebataron, así como su mochila pues temían que hubieran grabado la entrevista y “luego ese audio se filtrara”.

“En la madrugada me regresaron mi celular totalmente vacío, seguramente hackeado”, apostilló Ramos, que dijo que lo cambiara lo antes posible.

Finalmente, el periodista agregó que tanto el Gobierno mexicano como el de Estados Unidos, “se han portado extraordinariamente bien.

“Ayer tuvimos toda la ayuda del Gobierno mexicano, con autos del Gobierno mexicano vamos a ir al aeropuerto. En este momento tengo un enorme agradecimiento al Gobierno de México y de Estados Unidos”, concluyó.