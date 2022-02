Pareja mantenía a su hijo adoptivo encerrado en una caja en el garaje de su casa

La insólita historia de una pareja que mantuvo a su hijo adoptivo encerrado en una caja durante años en el garaje de su casa se dio a conocer estos días por un informe del medio New York Post.

El lamentable hecho sucedió en Florida, Miami, Estados Unidos. La pareja fue arrestada por forzar a su hijo a vivir bajo dichas condiciones.

Las autoridades supieron de lo ocurrido debido a las investigaciones que realizaron por la desaparición del adolescente de 13 años. El reporte lo realizaron el pasado 30 de enero.

Al llegar a la casa de Tracy y Timothy Ferriter, la Policía encontró una estructura de 2.4 por 2.4 metros con una cerradura de cerrojo. Dentro de dicha estructura había un balde, un colchón y una cámara.

El niño fue encontrado al día siguiente y el Departamento de Policía de Júpiter determinó que, luego de varias entrevistas realizadas, Tracy y Timothy lo mantuvieron supuestamente encerrado en dicha caja al menos desde el 2017.

Los padres adoptivos fueron puestos ante las órdenes de la justicia americana y serán procesados por abuso infantil agravado.

