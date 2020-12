Pareja demanda a hospital que perdió el cadáver de su hijo recién nacido

Una pareja de Brooklyn, Estados Unidos, ha decidido emprender una demanda legal contra un hospital en Nueva York, esto luego que el nosocomio desechara el cadáver su hijo recién nacido sin consultarles.

Tiffany Griffith y su esposo Cordero Pridgen perdieron a su hijo prematuro hace aproximadamente un año y están demandan por $10 millones al hospital. La pareja alega que el Woodhull Medical and Mental Health Center, un hospital administrado por la ciudad, incineró al bebé sin su consentimiento y luego perdió las cenizas.

La mujer dio a luz prematuramente a las 20 semanas de embarazo en su casa en Bed-Stuy, el 26 de noviembre de 2019. Luego ella, su esposo Cordero Pridgen y el bebé Ticory fueron trasladados en ambulancia al hospital Woodhull, pero el niño no pudo ser salvado, detalla la publicación de El Diario.

“Estaba destrozado. Se suponía que el bebé nacería en el cumpleaños de Tiffany” el 12 de abril de 2020, dijo Pridgen, un paramédico de 33 años. “Se suponía que ese era su regalo”.

De acuerdo con la pareja, dejaron el cuerpo del bebé en el hospital para que realizaran una autopsia y comenzaron a organizar el funeral.

La pareja intentó recuperar el cuerpo de su hijo, pero no fue posible. Ambos consideran que este descuido por parte del hospital les ocasionó serios daños emocionales, por no saber nada. Fue hasta después que les dijeron realmente lo que había sucedido.

Couple says NYC hospital lost remains of their stillborn child https://t.co/00MjSBbsG0 pic.twitter.com/r5YxIhMKBp

— New York Post Metro (@nypmetro) November 26, 2020