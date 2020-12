Padres pagarán a su hijo $25,000 por revistas porno que le botaron  

Un hombre divorciado cobrará 25 mil dólares a sus padres que tiraron a la basura su colección de películas y revistas pornográficas.

El sujeto se divorció de su esposa y al quedarse sin un lugar donde vivir decidió mudarse a la casa de sus padres que lo aceptaron con una condición: llevar todo lo que quisiera menos la montaña de material triple equis que atesoraba.

Él, sin embargo, se llevó su preciada colección y la escondió en un armario.

Durante diez meses David Werking vivió con sus padres hasta que pudo comprar una casa para mudarse a vivir solo.

En la mudanza se dio cuenta que sus películas y revistas ya no estaban. Al reclamar sus padres confesaron que habían botado todo.

De hecho su padre le aseguró, en un correo electrónico, que le había hecho un favor al desechar el material.

Werking llevó su caso a los tribunales y ganó. Un juez de Michigan, en Estados Unidos, le dio la razón.

En el juicio los padres argumentaron que le habían pedido que no llevaran porno a la casa. El juez, sin embargo, resolvió que ellos no estaban facultados para disponer del material que no era de su propiedad.

Es decir: ser dueños de la casa no era suficiente para disponer de objetos que no eran suyos.

A raíz del fallo judicial, los demandados contrataron a una abogada para determinar el alcance de los daños. Además consultaron a un experto del Erotic Heritage Museum en Nevada para ayudar en el proceso.

En febrero, los esposos deben presentar ante el tribunal una descripción de los daños.