Padres de Ayotzinapa: No hay “pruebas técnicas” en informe de Comisión

“Pues al día de hoy no está esclarecido el paradero de los jóvenes, no está dilucidado. No hay prueba plena que indique qué pasó con los jóvenes, esta prueba técnica, para nosotros es indiciaria”, planteó el abogado que representa a los padres de las víctimas.