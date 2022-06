Padre denuncia que profanaron la tumba de su hijo grabando video pornográfico

Un hombre identificado como Cristian Aljnati, ha expresado su indignación al darse cuenta de un video pornográfico que se grabó en el cementerio de Hurlingham, en Argentina, justo en sobre la tumba de su hijo.

El hombre relata que se enteró de la filmación luego de verla en internet y reconocer que era el lugar donde estaba sepultado su hijo, identificado como Diego Nicolás Aljanati. También pudo observar como manipulaban objetos que estaban en ese lugar.

“Vi la primera parte, no lo pude terminar, no tengo ese fetiche, me dio repulsión”, señaló Aljnati, indignado. “Que estén tocando la tumba del nene fue remover todo lo que había pasado nuevamente”, agregó el hombre.

El menor falleció tras ser embestido por un automóvil policial a la salida de un boliche en el año 2015, indicó un medio local.

Además, el hombre relató que le robaron cenizas que tenía arriba de la tumba, no solamente a él sino también a otros familiares.

“Parece que esto es tierra de nadie”, recalcó el hombre, acusando al encargado del cementerio como cómplice del hecho.

El papá de diego explicó que al acudir a la municipalidad a poner la denuncia no obtuvo respuesta, lo único que hicieron fue “descartarlo”.

Por otra parte, Cristian añadió que la chica protagonista del video con contenido para adultos se comunicó con él para comentarle que ella no había robado nada.

La polémica inició cuando un usuario denuncio en Facebook el video protagonizado por la actriz porno Niquui Salazar, quien además vende contenido erótico en la plataforma OnlyFans y posee un canal en un sitio pornográfico.

El video habría sido filmado en diciembre del año 2021.