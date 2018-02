Opositor Falcón formaliza su candidatura para las presidenciales venezolanas

El exgobernador opositor venezolano Henri Falcón oficializó este martes su candidatura para las presidenciales del 22 de abril ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), ente al que presentó una serie de peticiones que, de no cumplirse, podrían llevarlo a “abandonar a mitad de camino”, advirtió.

“Quisiéramos de verdad que esta presentación que hacemos en el CNE no se convierta en letra muerta, para no convertirnos nosotros en otro elemento de desconfianza que nos obligue a abandonar a mitad de camino porque no hubo cumplimiento”, sostuvo Falcón en una declaración a medios tras oficializar sus aspiraciones.

Entre las peticiones se encuentra el retraso de las fecha de la elecciones, una observación internacional “imparcial, completa” a través de las Naciones Unidas y el “equilibrio” del CNE.

“Porque entendemos que el equilibrio del CNE y la igualdad de oportunidades a todos los candidatos, a los partidos y a los electores es fundamental para rescatar la confianza en este ente electoral”, señaló el presidente de Avanzada Progresista (AP)

Estas exigencias coinciden con las planteadas por la oposición englobada en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en los diálogos en República Dominicana con el gobierno y donde no se llegó a ningún acuerdo.

La MUD decidió en días pasados no presentarse a unos comicios que, aseguran, no son “justos” ni “transparentes” en las condiciones actuales, acusaciones rechazadas por el Gobierno.

Falcón, que se mostró convencido de su victoria, indicó que se presenta “en nombre de millones de venezolanos” porque, dijo, “estas elecciones debemos asumirlas y ganarlas porque los pueblos no se entregan, no se rinden. Batallan, y los pueblos sufren pero se levantan”.

“Vamos a ganar porque es básico y necesario para poder superar la situación de hambre generalizada que nos coloca en una posición de penuria permanente, que nos coloca frente a la posibilidad de una guerra fratricida”, añadió el que fuera hace años integrante del chavismo.

Pero, aseguró, “no queremos ventajismos, controles excesivos, queremos una elección en términos igualitarios, porque yo no quiero ser presidente como sea”.

El que fuera gobernador del estado Lara (centro-occidente) reiteró su intención de crear un “gobierno de unidad nacional” que “que convoque, pero también que resuelva”, un Ejecutivo “que no mire el carnet político, que no persiga al otro porque piensa distinto”.

“Y aquí o es la participación en condiciones objetivas para avanzar en la recuperación y en el rescate de la dignidad de los venezolanos (…) o el día 23 es la desolación”, sentenció.

Además de Falcón, hoy oficializaron su candidatura el actual presidente, Nicolás Maduro; el exmilitar Francisco Visconti Osorio, el ingeniero en electrónica Reinaldo Quijada y el empresario Luis Alejandro Ratti, los tres poco conocidos y estos dos últimos cercanos al chavismo.