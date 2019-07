Mundo ¿Dónde estoy? | AMéRICA

“No le deseo mal a nadie”, dice presidente de México sobre condena al Chapo

"No le deseo mal a nadie, no me gusta hacer leña del árbol caído. Y esto es, por cierto, un principio bíblico", apuntó el líder del izquierdista Movimiento Regeneración Nacional (Morena).