Niñera mata a niña después de dejarla encerrada siete horas en carro

Una mujer es acusada de homicidio por la muerte de una niña de dos años de edad que dejó encerrada durante siete horas dentro de un vehículo estacionado bajo el sol.

Juana Pérez Domingo, de 43 años de edad, es acusada de homicidio agravado y, si quisiera recuperar provisionalmente su libertad, deberá pagar 50 mil dólares de fianza.

La niñera debía llevar a la menor de edad a la guardería pero, como aún era temprano, manejó hasta su casa.

Apagó el motor del vehículo y olvidó a la niña que tenía puesto el cinturón de seguridad.

Unas siete horas más tarde regresó y encontró a la niña muerta.

“Salí del trabajo a las tres de la tarde y la llamé a las tres y once y no me contestó. Después la llamé otra vez y no me contestó otra vez. La llamé dos veces y por fin me contestó, me dijo que ya estaba muerta la niña”, explicó a la prensa Elvia Méndez, madre de la menor.

Después de darse cuenta de lo ocurrido, Pérez Domingo llevó a la niña a la casa de su madre en lugar de trasladarla a un hospital.

“Fue una tragedia, no fue intencional”, dijo el padre de la víctima.