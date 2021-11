Niñas fueron abusadas por la expareja de su mamá durante casi 5 años

En Argentina una mujer denunció que su expareja, con quien convivió durante más de 5 años, abusó sexualmente de sus dos hijas, quienes son menores de edad, durante casi todo el tiempo que duró su relación.

El caso salió a la luz cuando la mayor de las niñas no pudo soportar más con todo y decidió contarle a su mamá el secreto que había guardado durante años.

Primero lo hizo a través de un dibujo estremecedor que expuso con claridad el calvario que había soportado. En el dibujo la menor en el que plasmó al sujeto, desnudo, acostado a su lado.

Tras escuchar la confesión de su hija, la mujer puso una denuncia en la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) local, organismo que certificó que una de las menores sufrió abuso sexual con acceso carnal.

No obstante, aseguró que no actuaron de manera rápida y que el sujeto se cambió de residencia. Además, que sus hijas no han recibido acompañamiento psicológico.

“Tenían desde enero una orden para allanarlo, pero recién lo fueron a buscar hace tres días. Lo tuvieron ahí todo el tiempo y esperaron a que se fuera para querer notificarlo”, indicó la ciudadana.

Posteriormente, la madre de las pequeñas encaró al abusador: “Lo fui a buscar al taller en el que trabajaba y lo enfrenté en medio de una crisis de nervios. No salió ni una sola palabra de su boca”

Poco a poco la mujer ha ido conociendo cada vez más detalles del horror que habían sufrido sus hijas, como golpes, amenazas, incluso el hombre le dijo a las pequeñas que era su madre la que le pedía que les hiciera eso y así, a través del miedo, se garantizaba su silencio.

La madre de las niñas en sus redes sociales pidió justicia y velocidad a las autoridades.